Mardin'de vasiyet üzerine köye defnedilmek istenen cenazeye, husumetlileri engel oldu

Mazıdağı ilçesi Yeşilköy köyünde 16 Mayıs 2011'de Akak ve Tunç aileleri arasında, biriken yağmur suyunun tahliyesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Tunç ailesinden 2 kişi öldü. Aileler arasında başlayan husumet nedeniyle Akak ailesi, Kızıltepe ilçesine göç etti. Aileden Abdullah Akak (95), yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Akak'ın cenazesi, vasiyeti üzerine, yakınları tarafından, Yeşilköy'e götürülüp buraya defnedilmek istendi. Durumu haber alan husumetlileri, girişini kapattıkları köye, cenazenin getirilmesine izin vermedi. Akak'ın torunu Ramazan Akak, duruma tepki gösterip, karakola başvurdu. Karakol komutanının da araya girmesine rağmen durum çözülmeyince, cenaze Sultanköy köyüne götürülüp toprağa verildi.