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Mardin'de PTT şubesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi

07.02.2025 - 16:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-

Mardin'de PTT şubesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gittiği PTT şubesinde silahlı saldırıya uğrayan R.K. (45), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı’nda meydana geldi. PTT şubesine yanında silahla gelen kişi, buradaki R.K. isimli erkeğe ateş etti. R.K. karnından yaralanırken, şubeden çıkan şüpheli motosikletiyle uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.K. ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. R.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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