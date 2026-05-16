GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMardin'de otomobil takla attı 1 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Mardin'de otomobil takla attı 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de otomobil takla attı 1 kişi hayatını kaybetti

16.05.2026 - 20:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Mardin'de otomobil takla attı 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Ömerli ilçesinde takla atan otomobildeki Türkiye Arslan (75) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ömerli ilçesi çıkışı Midyat kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 DZ 1389 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

İLGİLİ HABER

Amasra'da yangın paniği! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Amasra'da yangın paniği! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Haberin Devamı

Kazada araçta bulunan Mehmet Selim A. (68), Ahmet Aslan C. (50) ve Türkiye Aslan isimli kadın yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Iğdır'da sağanak sele dönüştü evler ve araziler sular altında kaldı
Iğdır'da sağanak sele dönüştü evler ve araziler sular altında kaldı

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Türkiye Arslan, kurtarılamadı. Arslan’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Mobil sağlık seferberliği başladı: Uzak köylere ücretsiz sağlık hizmeti
#Gündem

Mobil sağlık seferberliği başladı: Uzak köylere ücretsiz sağlık hizmeti

Erzurum’da Çoruh Vadisi'nde karların erimesiyle su seviyesi yükseldi, evler boşaltılıyor
#Gündem

Erzurum’da Çoruh Vadisi'nde karların erimesiyle su seviyesi yükseldi, evler boşaltılıyor

Çorum'da Aile Festivali'nde yüzlerce vatandaş bir araya geldi
#Gündem

Çorum'da Aile Festivali'nde yüzlerce vatandaş bir araya geldi