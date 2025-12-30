Mardin'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Mardin'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Mardin'de kar yağışı etkili oluyor. Mardin'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.