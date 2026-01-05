GAZETE VATAN ANA SAYFA
Mardin’de korkunç olay! 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu

05.01.2026 - 07:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Mardin’in Nusaybin ilçesinde Süheyla Ö. (44) ile kız kardeşi Sümeyye K.A. (41), evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, belirlenen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi merkez 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Süheyla Ö. ile kız kardeşi Sümeyye K.A.’yı silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

İki kardeşin hayatını kaybettiği olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim sistemi (KGYS) kameraları ile güzergah üzerindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

