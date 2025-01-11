Mardin'de korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dikmen Mahallesi Ceylanpınar yolu üzerinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 53 yaşındaki Şemse Karagöz ve 40 yaşındaki Selman Kılınç hayatını kaybederken, D.K., N.K., G.K. ve F.K. ise yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.