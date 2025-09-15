GAZETE VATAN ANA SAYFA
Mardin'de duygu dolu anlar... Bin 200 kilometre uzaktan gelip diktiği fidanlar orman oldu

15.09.2025 - 16:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Salih Kavan, yaklaşık 40 yıl önce mevsimlik işçi olarak geldiği Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Bölüklü Yaylası'na yeniden gelerek yıllar sonra özlemini giderdi.

Kavan, 1980'li yıllarda fidan dikimi için geldiği bölgede yıllar sonra yeniden bulunmanın heyecanını yaşadı. Yaklaşık bin 200 kilometrelik yolculuk yaparak yaylaya gelen Kavan, geçmişte diktiği köknar ve kızılçam fidanlarının büyüyerek metrelerce uzadığını görmenin mutluluğunu yaşadı.
Doğadaki değişimi hayranlıkla gözlemleyen Kavan, duygusal anlar yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

Mardinde duygu dolu anlar... Bin 200 kilometre uzaktan gelip diktiği fidanlar orman oldu

"1980'li yıllarda buraya gelmiştik. Çadır kuruyorduk, odun kesimi yapıyorduk. Köknar ve kızılçam ağaçları dikmeye başlamıştık. Aradan 40 yıl geçince buraya uğramak istedim. Bölüklü Yaylası'nı çok merak ettim. Daha da güzelleşmiş. İnsanlara da tavsiye ediyorum, buraya gelsinler, görsünler. İnsanı, havası, doğası çok güzel."

Kavan'ın 40 yıl önce diktiği fidanların büyüyerek yaylaya ayrı bir güzellik kattığı gözlendi.

