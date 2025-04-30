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Mardin'de bir vatandaş camide namaz kılarken bıçaklandı

30.04.2025 - 15:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

Mardin'de bir vatandaş camide namaz kılarken bıçaklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Siraç Ö., camide namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

Mardinde bir vatandaş camide namaz kılarken bıçaklandı

İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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