Mardin tatili acıyla bitti: İki yakın arkadaş feci kazada can verdi

Kaza, geçtiğimiz gün Mardin'in Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki 47 AAV 059 plakalı tır ile 34 SB 6901 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Melek Durmuş (26) olay yerinde, Ayşenur Kutukçu (26) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri memleketleri Bilecik'e gönderildi.

Ayşenur Kutukçu'nun cenazesi bugün Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Çarşı Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Melek Durmuş'un cenazesi ise ikindi namazını müteakip Bilecik merkez İmam Hatip Tatbikat Camii'nden kaldırılarak Pelitözü Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan feci kazada yaralanan Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç.'nin (26) tedavileri hastanede sürüyor.