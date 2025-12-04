Mardin Kızıltepe’de devrilen fuel-oil yüklü tankerin şoförü yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
04.12.2025 - 20:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak yola devrilen fuel-oil yüklü tankerin şoförü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde kırsal Eymirli Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. 33 AVG 490 plakalı fuel-oil yüklü tanker, kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada tanker şoförü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen tanker vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

