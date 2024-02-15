Manzara izlemek istedi, 7 bin 500 TL’lik oldu

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde arkadaşıyla manzara izleme isteyen Berk Can, sabaha karşı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 077 GGZ 65 plakalı otomobiliyle sahile bandına yaklaştı. Bir süre burada sohbet eden ikili, daha sonra peyzaj çalışmasının bittiği noktaya kadar otomobili indirdi. Dönüş için kıyıya inince otomobiliyle saplandı. Can ve arkadaşı tüm çabalarına rağmen otomobili kumdan çıkartamadığını belirtti.

Sabah saatlerinde yeniden sahile gelen Can, aracını kurtarmak için çalışma yapmaya başladı. Can’ın tekerleklerin altına pas pas koyup yaptığı çalışmaya rağmen araç iyice kuma battı. Başka çareler arayan Can, traktörle de aracı kurtaramadığını söyledi.

Ardından çekici çağıran Berk Can, otomobilini sert zemine çekmeyi başardı. Ön ve arka tamponunda hasar olan aracını kumdan çıkardığı için büyük mutluluk yaşayan Berk Can, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de gence yardımcı oldu.

TRAKTÖR ÇIKARTAMADI



Sabah arkadaşıyla oturduğunu belirten Can, “Arkadaşımla bu köşede durmak istedik. Tam sahile inmek istemedik. Biraz sohbet ettik, suda yürüdük. Arabaya binip gitmek istedik. Ben şuradan sert bir dönüş yapayım dedim oda olmadı direk saplandık. Herkes sahildeki arabayı merak etmiş. Traktör çıkartamadı. Paspasları koyup ben çıkarmaya çalıştım olmadı. Sahil manzarası bana 7 bin 500 TL’ye mal oldu” dedi.

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