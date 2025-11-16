Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar
16.11.2025 - 20:26Güncellenme Tarihi:
Edirne’de mantar toplayan köylülerin bulduğu patlamamış top mermisi imha edildi.
Edirne’nin Büyükdöllük köyünde mantar toplayan köylüler, Balkan Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Bulunan top mermisi, jandarma bomba imha timi tarafından imha edildi.
Mermiyi bulunan Serdar Çayan, "Mantar toplarken patlamamış top mermisi buldum. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundum. Olay yerine gelen bomba imha timi, mermiyi imha etti" şeklinde konuştu.