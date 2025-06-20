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GündemManisa'nın gizli cenneti ortaya çıktı: 'Gelin Uçtu Kayalıkları' artık tabiat parkı!
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Manisa'nın gizli cenneti ortaya çıktı: 'Gelin Uçtu Kayalıkları' artık tabiat parkı!

20.06.2025 - 16:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Manisa'nın gizli cenneti ortaya çıktı: 'Gelin Uçtu Kayalıkları' artık tabiat parkı!

Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan ve efsanelere konu olan "Gelin Uçtu Kayalıkları", 8 aylık titiz bir çalışmanın ardından Türkiye'nin 271. tabiat parkı olarak tescillendi! Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'nın müjdesini verdiği bu gelişmeyle, bölgenin doğa turizminde parlayan bir yıldız olması bekleniyor.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı olarak belirlendi.

Manisanın gizli cenneti ortaya çıktı: Gelin Uçtu Kayalıkları artık tabiat parkı

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Gelin Uçtu Kayalıkları'nı 8 aylık çalışmanın ardından Türkiye'nin 271'inci tabiat parkı olarak tescillediğini söyledi.

Bu gelişmenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

Manisanın gizli cenneti ortaya çıktı: Gelin Uçtu Kayalıkları artık tabiat parkı

"Bölgenin önümüzdeki günlerde yürüyüş yolları, seyir terası, oturma ve sosyal alanlarıyla hizmete sunulması hedefleniyor. Doğa turizmi noktasında ilçemize ivme kazandıracak Gelin Uçtu Kayalıkları, zengin biyolojik çeşitliliği, doğal güzelliği, temiz havası ve manzarasıyla doğaseverlerin, kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezi haline gelecek."

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