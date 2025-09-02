GAZETE VATAN ANA SAYFA
02.09.2025 - 16:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Manisa'da pekmez mesaisi başladı! Faydaları saymakla bitmiyor!

Kış aylarının vazgeçilmezi olan pekmezler Manisa Sarıgöl ve mahallelerinde yapılmaya başlandı. Bir çok hastalığa iyi gelen pekmezin üretimi, eylül ayında başlıyor. Her aşaması ayrı bir emek gerektiren üzüm pekmezi büyükşehirler ile çevre illerden talep görüyor.

Kış aylarında beslenmede önemli bir yere sahip olan pekmez, içerdiği mineral ve vitaminler açısından da oldukça değerli. Pekmez yapımında üzümler, özel pekmez toprağı ile çuvallar içinde ezilerek şırası çıkarılıyor, ardından kazanlarda koyulaşana kadar kaynatılıyor ve dinlendirilerek kışlık olarak bidon ve cam kavanozlarda saklanıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Uzmanlar, pekmezin soğuk algınlığına karşı koruyucu, enerji verici ve kan yapıcı özelliği ile adeta bir şifa kaynağı olduğunu vurguladı.

