Manisa'da motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bakır Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 AEA 098 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Ramiz Elcesim’in kullandığı 45 AVP 325 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü savruldu. Otomobil sürücüsü, kazanın ardından olay yerinde aracını bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ramiz Elcesim, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Elcesim, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma görevlileri kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.