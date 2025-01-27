Manisa'da meyve ağaçları çiçek açtı!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede Yayla Mahallesi'ndeki bazı ağaçların geçmiş yıllara göre erken çiçek açtığı görüldü.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine, normal şartlarda erik ağaçlarının mart ayının ikinci haftasında, badem ağaçlarının ise şubat ayında çiçek açtığını söyledi.

Bu yıl iki meyve ağacı türünde de erken çiçek açma görüldüğünü ifade eden Şenol, bu durumun hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden kaynaklandığını belirtti.

Bölgede, normalde bahar ayında açan papatyaların da çiçek verdiği gözlendi.