Manisa'da kavun hasadı başladı: Rekoltede bereket var

20.08.2025 - 14:51Güncellenme Tarihi:
Manisa'nın Kula ilçesinde protokolün katılımıyla kavun hasadı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nde kavun hasadı yapıldı. Düzenlenen hasat programına Kula Kaymakamı Talha Altuntaş'ın yanı sıra ilçe protokol üyeleri de katıldı.

Manisada kavun hasadı başladı: Rekoltede bereket var

Ayvatlar Mahalle Muhtarı Ali Uğurlu, köyde üretim yapan çiftçilerle birlikte hasadı protokol üyeleriyle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Köyümüzdeki çiftçilerimizle birlikte kavun hasadını protokolümüzle yapmak istedik. Katılımlarından dolayı Kaymakamımız Sayın Talha Altuntaş ve protokol üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Talha Altuntaş ise üreticiye her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, "Çiftçimizin her zaman yanındayız. Üreten, alın teriyle toprağı bereketlendiren tüm çiftçilerimizi tebrik ediyor, bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Manisada kavun hasadı başladı: Rekoltede bereket var


Ayvatlar'da gerçekleştirilen kavun hasadı, üreticiler ile protokol üyelerini bir araya getirerek bereketli sezonun sevincini paylaştı.

