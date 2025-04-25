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Manisa'da geleneksel lezzetler mesir macunuyla buluştu! 485 yıllık lezzet sırrı yemeklere karıştı

25.04.2025 - 17:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Manisa'da geleneksel lezzetler mesir macunuyla buluştu! 485 yıllık lezzet sırrı yemeklere karıştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Gastronomi Derneği organizasyonuyla 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında "Mesir Macunlu Yöresel Lezzetler" yemek yarışması düzenlendi. Manisa’nın zengin mutfak kültürünü ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Murat Selçuk, mutancana yemeği ile birinciliği kazandı.

Her yarışmacının kendi seçtiği yemeği hazırladığı etkinliğin tek ve özgün kuralı, tariflerde Mesir Macunu kullanılmasıydı. Katılımcılara, yemeklerini hazırlamaları için 30 dakikalık süre tanındı.

Bu süre içinde yarışmacılar, hem hayal güçlerini hem de geleneksel öğeler barındıran tariflerini jüriye sunmak üzere tamamladı. Yarışmanın jüri koltuğunda Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım ve Magnesia Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı Gürdeniz Ürkmez yer aldı. Jüri üyeleri, yarışmacıların hazırladığı yemekleri hem sunum hem de lezzet açısından değerlendirdi.

Manisada geleneksel lezzetler mesir macunuyla buluştu 485 yıllık lezzet sırrı yemeklere karıştı

Yarışmaya Deniz Zıngıl, Mine Senan, İbrahim Karakuzu, Nuray Çiçek, Dilek İdigü, Erhan Demirel ve Murat Selçuk katıldı. Topalak Çorbası, Mesir Macunlu Kuzu İncik, Mutancana, Kuzu Etli Zeytinyağlı Enginar ve Kıymalı Mantı gibi yemekler, Mesir Macunu ile özgün şekilde harmanlanarak yarışmaya damga vurdu.

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Yarışma sonunda, mutancana yemeği ile birinciliği kazanan Murat Selçuk’a hamur yoğurma makinesi, ikincilik ödülünü alan Erhan Demirel’e airfryer ve üçüncü olan Nuray Çiçek’e filtre kahve makinesi hediye edildi. Ödüller, jüri üyeleri tarafından takdim edilirken tüm yarışmacılara madalya ve katılım sertifikası, jüri üyelerine ise teşekkür belgeleri verildi.

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