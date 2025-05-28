Manisa'da dünyada bir ilk yapılıyor! Maden sahasında üretimine başlanıyor

Ege Linyitleri İşletmesi’ne (ELİ) ait Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen törende, temel arıcılık eğitimini başarıyla tamamlayan 52 vatandaşa sertifikaları ile birlikte arılı kovan ve ekipmanları teslim edildi.



Projeye Soma’nın Avdan, Bayat, Büyükgüney, Karacakaş, Küçükgüney ve Tekeliışıklar mahallelerinden katılım sağlandı. 2024 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen anket çalışmalarıyla bölge halkının beklentileri analiz edilerek en çok talep gören alanın arıcılık olduğu belirlendi. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle temmuz ve aralık aylarında iki grup halinde toplam 52 kişiye temel arı yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara toplamda 312 adet arılı kovan ile birlikte arıcı elbisesi, körük, eldiven ve el demirinden oluşan ekipman setleri teslim edildi.

Törene; Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, TKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun, TKİ Etüt Proje ve Arama Daire Başkanı Serdar Fidancı, ELİ Müdürü Ali Ulu, Müdür Yardımcıları Mahmut Özdilli ve Mehmet Bayri, projeye dâhil mahallelerin muhtarları ve sertifika almaya hak kazanan vatandaşlar ile yerel basın mensupları katıldı.

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TKİ yetkilileri, projeyle hem doğanın korunmasına katkı sağlandığını hem de yöre halkının ekonomik olarak desteklendiğini belirterek sosyal sorumluluk çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.