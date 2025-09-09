Manisa'da dev altyapı hamlesi! MASKİ 1250 metrelik kanalizasyon ağı örüyor

Haberin Devamı

Manisa'da bir mahalle daha modern altyapıya kavuşuyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Spilkent Toplu Konut Projesi ve çevresindeki eski yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyacını karşılamak için 1250 metrelik beton boru ile şebeke hattı çalışmasını sürdürüyor. Yatırım Spilkent projesinin yanında çevredeki yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısını da daha güçlü ve sağlıklı hale getirecek.



Yapılan çalışma ile hem mevcut hatların bağlantıları sağlanıyor hem de altyapı kapasitesi arttırılıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte toplu konutlar ve çevre mahallelerin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak modern bir altyapı sistemi oluşturulacak.



"400 METRELİK ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK"



Sahada yürütülen imalat çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, yapılan altyapı yatırımlarının bölgenin geleceğini güvence altına alacağını söyledi.







Orhan, Manisa'nın her noktasında yaşam kalitesini yükseltecek altyapı hizmetlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.Yapılacak olan 1250 metrelik hattın 400 metresini tamamladıklarının bilgisini veren Şahika Orhan, "Yatay delgi metodu ile demiryolu altından geçişini gerçekleştiriyoruz. Hattın tamamlanmasıyla birlikte bölgede yapımı devam eden Spilkent Toplu Konutlarına ve bölgedeki diğer meskenlere de altyapı hizmetini sağlamış olacağız. Manisa'mızda ihtiyaç duyulan diğer bölgelerimizde de Besim Başkanımızın desteği ile altyapı hizmetlerini yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"ÇEVRE MAHALLELERİN DE İHTİYACINI KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ"



Spilkent Toplu Konutları inşaatının kanalizasyon kollektör hattının imalat çalışmalarına devam ettiklerinin bilgisini veren Kontrol Mühendisi Gökhan Alper, "1.250 metre uzunlukta, 500'lük beton boru ile kollektör hattını Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine bağlayarak, evsel atıkları iletmiş olacağız. Şu anda işin 400'üncü metresindeyiz. Proje tamamlandığı zaman, sadece Spilkent değil, güzergahında bulunan tüm mahallelerin kanalizasyon hatlarını toplayıp, Merkez Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırmış olacağız. Böylece bölgede bulunan eski yerleşim yerlerinin kanalizasyon hattı ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.



"BAŞKANIMIZ OLMASA BU HİZMETTEN YARARLANAMAYIZ"



Mahalle sakinlerinden Bekir Arıcan, yapılan çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletirken, "Spilkent'in bu bölgeye yapılması ve altyapısının diğer mahalleleri kapsayacak şekilde yapılması burada yaşayan insanlar için de güzel bir hizmet. Bu çalışmalardan dolayı Besim Dutlulu Başkanımıza teşekkür ederiz. Onlar olmasa bizler bu hizmetlerden yararlanamayız" dedi.