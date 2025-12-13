Manisa'da 2 milyar TL'lik yatırım tamamlandı!

Haberin Devamı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun 17 ilçeye eşit hizmet ulaştırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesinde toplam 160 kilometrelik altyapı imalatını tamamladı. Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yanı sıra abone bağlantıları, içme suyu depoları ve atık su arıtma tesisi projelerinin kabul işlemleri yapıldı.

Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımın resmikabul işlemleri; İller Bankası Bölge Müdürü İzzet Günal, MASKİ Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve teknik ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildi.



"Demirci uzun yıllar altyapı sorunu yaşamayacak"

Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, "El birliği ile tamamladığımız bu önemli proje sayesinde Demircimiz uzun yıllar altyapı sorunu yaşamayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Demirci daha modern bir görünüme kavuştu"

Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir ise Demirci’nin altyapıdan üstyapıya kadar yenilendiğini belirtti. Gökdemir, "İlçemizde yürüttüğümüz altyapı çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu hatları ve abone bağlantılarıyla birlikte toplam 160 kilometrelik hat döşendi. Ayrıca 1000 metreküp ve 700 metreküplük iki adet içme suyu deposu inşa edildi. Yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip atık su arıtma tesisimizin de kabul işlemlerini gerçekleştirdik. Demirci’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.