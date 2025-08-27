Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden burs müjdesi! 5 bin öğrenci yararlanacak

Haberin Devamı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aylık düzenlenen toplantıda öğrenciler için ilk kez hayata geçirilen projeleri anlattı. Okulların açılmasıyla aylık 1000 TL burs verilmeye başlanacağını söyleyen Dutlulu 15 bin gence de kırtasiye desteği sağlayacaklarını ifade etti.

"MANİSA DEPREM KONUSUNDA RİSKLİ BÖLGELERDEN BİRİ"

Toplantının açılış konuşmasında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Manisa’nın da etkilendiği depremle ilgili "Öncelikle bir kez daha geçmiş olsun. Manisa'daki hemşerilerimize de geçmiş olsun. Deprem gerçekten çok büyük bir afet, çok büyük bir risk. Her zaman da Türkiye'nin gerçeği. Bunun da farkındayız. Manisa da riskli bölgelerden bir tanesi. Özellikle Manisa, Salihli, Alaşehir, fay hattında. Her zaman bir deprem olma ihtimali yüksek. Onun dışında kısa kısa işte Gördes’te, Akhisar'da, Turgutlu'da birçok fay hattımız da mevcut. Bizim her zaman bir belediye olarak hepimiz buna her zaman hazırlıklı olmamız lazım" dedi.

Alaşehir ilçesinde 7 bin 500 ton içme suyu kapasitesiyle içme suyu sağlanacağını kaydeden Başkan Dutlulu, "Alaşehir'de 232 milyonluk altyapı çalışmasının sonuna geldik. 17 kilometre çelik içme suyu hattı döşedik. 7 bin 500 ton, içme suyu kapasitesiyle artık Alaşehir'de içme suyu sorunu çözdük. Eylül ayında Gelenbe’nin altyapı ihalesi yapılacak. Gene bunları da şeffaf bir şekilde takip edeceğiz. Bu da Dünya Bankası üzerinden devam ediyor. Demirci'de ileri biyolojik arıtma tesisi sona geldi. Teslimi yapıldı. Çok ciddi bir yatırımdı. Gene Demirci halkı için önemliydi. Arıtma tesisleri konusunda gerçekten Manisa şanslı, başarılı bir büyükşehir belediyesi var" dedi.

ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ



Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere burs desteği sağlanacağını açıklayan Başkan Dutlulu, "Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 bin tane gencimize, üniversite öğrencimize aylık 1000 TL olmak üzere burs başlayacak. Manisalı gençlerimiz için yaptığımız bir proje. İlk defa yapılacak. Onun dışında 15 bin tane gencimize kırtasiye desteği olacağız. Buradan ev taşımak zorunda kalan üniversite öğrencilerimize maddi destek sağlayacağız" diye konuştu. Başkan Dutlulu açıklamalarının ardından basının sorularını yanıtladı.