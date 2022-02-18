Manavgat'ta ormanda 3 farklı noktada yangın çıkarmıştı! Cezası belli oldu

Manavgat'ın turizm merkezi Titreyengöl'de, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 350 hektarlık Sorgun ormanında 18 Eylül'de yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ormanda araştırma yapan görevliler, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan Semih Kuloğlu'nu suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kuloğlu, 'Neden yakıyorsun buraları?' sorusuna, 'Evimi yakıyorum' karşılığını verdi. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Yangını söndürmek için gelen vatandaşlar, şüphelinin elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINI, KENDİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ

Olay öncesinde Side Mahallesi'nde tek başına oturduğu evini yaktığı ortaya çıkan Semih Kuloğlu, jandarmadaki ifadesinde Sorgun ormanındaki yangını 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söyledi. Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLDÜ

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Semih Kuloğlu hakkında 'kasten orman yakmak' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Kuloğlu, tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatlarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatları da salonda hazır bulundu.

BERAATİNİ İSTEDİ

Davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın ‘kasten orman yakmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık Semih Kuloğlu, suçsuz olduğunu, tahliyesini ve beraatini istedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Semih Kuloğlu'nun 'kasten orman yakma' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, önce 12 yıl hapis, 1000 gün adli para cezasına, orman yakma eylemini birden fazla gerçekleştirdiği için cezayı 4'te 1 oranında artırarak, sanığı 15 yıl hapis ve 1250 gün adli para cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti adli para cezasını toplam 25 bin lira olarak belirlerken, sanığa verilen cezalarda indirim uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti.