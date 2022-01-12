GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemManavgat'ı sel vurdu! Vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı
HaberlerGündem Haberleri Manavgat'ı sel vurdu! Vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı
ABONE OL

Manavgat'ı sel vurdu! Vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dere taşınca 171 villanın bulunduğu sitedeki evleri, su bastı. Sitede oturanlar için seferber olan ekipler, mahsur kalanları bot ve iş makineleriyle kurtardı. Tahliyeler sırasında 'Hena' isimli köpek de evden botla alındı.

12.01.2022 - 14:48 | | DHA
Manavgat'ı sel vurdu! Vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı

Manavgat'ta dün akşam başlayan şiddetli yağmur ve lodosun etkisiyle Kızılot Mahallesi'ndeki Karpuzçayı Deresi taştı. Tarım arazileri suyla dolarken, dere yakınındaki 171 villa tipi konutun olduğu sitenin giriş katlarını ise su bastı.

Site sakinleri, ihbarla gelen jandarma, Manavgat Belediyesi Fen İşleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından iş makinesi ve şişme botlarla tahliye edildi. Sitede idari görevli Çetin Şendoğdu, kış nedeniyle 50 civarı hanede yaklaşık 150 kişinin kaldığını söyledi. Mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Şendoğdu, 50-60 kişinin de evinde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Manavgatı sel vurdu Vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı

'UZUN ZAMAN ELEKTRİK OLMAYACAK'

Sitede inceleme yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, lodos nedeniyle ırmak ve derelerin suyu denize boşaltamadığı için taşkın yaşandığını belirtti. Sözen "Bütün ekipler siteye geldi. Lodosun durmasıyla su yavaş yavaş boşalıyor. Bizler de makinelerle tahliyeleri sağlıyoruz, vatandaşları çıkarıyoruz. Görünen o ki uzun zaman elektrik olmayacak. İnsanların ısınmaları noktasında tüplü sobalar, ışıldaklar tedarik ediyoruz. Yine elektriklerin olmamasından dolayı insanların gıdalarında eksik kalmamaları noktasında sıcak yemek talimatı verdik" diye konuştu. Side Mahallesi Cennetler mevkisinde yağışın etkili olduğunu dile getiren Başkan Sözen, Manavgat Irmağı'nda şu anda taşma tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Manavgatı sel vurdu Vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı

'HENA' BÖYLE KURTARILDI

Tahliyeler sırasında evde kalan 'Hena' isimli köpek de İHH arama kurtarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Manavgatı sel vurdu Vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı

Manavgatı sel vurdu Vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı

Manavgatı sel vurdu Vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı

Manavgatı sel vurdu Vatandaşlar bot ve iş makineleriyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLER

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi?

AK Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi?

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yeni fotoğrafları ortaya çıktı!

Sıradaki Haber
ABD enflasyon verileri! Aralık ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

ABD enflasyon verileri! Aralık ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Sıradaki Haber
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı! İşte altın fiyatlarından ilk tepki...

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı! İşte altın fiyatlarından ilk tepki...

Sıradaki Haber
Binlerce işçiye müjdeli haber! Maaşlara zam geldi, yüzde 65...

Binlerce işçiye müjdeli haber! Maaşlara zam geldi, yüzde 65...

Sıradaki Haber