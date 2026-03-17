Maltepe'de zehir tacirlerine geçit yok! Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İ.C.B. (26) isimli şüphelinin ikamet adresinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda, çekmece içerisinde manyetik kart ile açılan gizli bir bölme olduğu tespit edildi. Gizli bölmede yapılan incelemelerde; 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı silah, farklı boyutlarda toplam 89 fişek ve 245 bin 100 lira ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüpheliye ait motosiklette de arama yapıldı. Motosikletin kasasında; 45 satışa hazır paket halinde toplam 51,70 gram marihuana, 4 paket halinde toplam 3,05 gram kokain ile hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.