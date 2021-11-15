Maltepe'de dÃ¼n oynanan SÃ¼per AmatÃ¶r Lig takÄ±mlarÄ±ndan GÃ¼lsuyuspor - Kartalspor maÃ§Ä± sonrasÄ± taraftarlar arasÄ±nda taÅŸlÄ±, bÄ±Ã§aklÄ± kavga Ã§Ä±ktÄ±. MaÃ§ sÄ±rasÄ±nda iki takÄ±m taraftarlarÄ± arasÄ±nda baÅŸlayan sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma bir sÃ¼re sonra taÅŸlÄ±, bÄ±Ã§aklÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

StadÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸan kavgada Ã§evredeki vatandaÅŸlar ve araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri zor anlar yaÅŸadÄ±. Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesiyle iki grup taraftarlarÄ± ara sokaklara kaÃ§tÄ±.

Ã–te yandan kavga cep telefonu kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Polis ekiplerinin kavgaya karÄ±ÅŸan gruplarÄ± ayÄ±rmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, D-100 Karayolu'na da taÅŸan kavga trafiÄŸin aksamasÄ±na neden oldu. GruplarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra trafik normale dÃ¶ndÃ¼.