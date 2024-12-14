Maltepe'de apart otelde korkutan yangın

Olay 05.30 sıralarında Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın ikinci katından bilinmeyen bir nedenle alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Yangın nedeniyle çevre sakinleri ve binadakiler panik halinde sokağa döküldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Aparattaki yaklaşık 15 kişi itfaiye ekipleri ve görevlilerin yardımıyla tahliye edilirken, bazı kişilerin de evcil hayvanları ile dışarı çıktıkları görüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.