Maltepe'de alevli gece: Oto tamirhanesi kül oldu

12.02.2026 - 07:32
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 katlı binanın en alt katında bulunan tamirhanede yangın çıktı. İtfaiye müdahale etti ancak çıkan dumanda 3 kişi etkilendi.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, iş yerinde biriken yoğun duman üst katlara yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maltepede alevli gece: Oto tamirhanesi kül oldu

İş yerinin üst katlarındaki daire sakinleri ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi. İş yerinde hasar meydana gelirken, içeride bulunan 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

