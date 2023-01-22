Malta’da katledilen Pelin Kaya son yolculuğuna uğurlandı: ‘Güllerim soldu’

Malta'da yaşayan ve mobilya firmasında iç mimar olarak çalışan Türk vatandaşı Pelin Kaya arkadaşları ile doğum gününü kutladığı restorandan ayrılırken vahşi bir cinayete kurban gitti.

ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINA ÇARPTI

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, adının 'Jeremie Camilleri' olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Fransız kökenli Malta vatandaşı aracının kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen Pelin Kaya'ya çarparak genç kadını ezip geçti.

Otomobilini kontrolsüz bir şekilde hızlı sürdüğü görülen adam 30 yaşındaki genç kadına çarptıktan sonra bölgedeki bir restoranın vitrinine vurarak durabildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde tamamen siyah giyinmiş olan Jeremie Camilleri'nin aracından indiği ve caddenin karşısına geçerek kameranın görüş alanından çıktığı görülüyor.

YERDE YATAN YARALI KADINA TAŞLA SALDIRDI

Ancak kan donduran gelişmeler tam da bu andan sonra yaşandı. Görgü tanıkları saldırganın aracından indikten sonra caddenin karşısına geçtiğini ve yerde yaralı halde yatan Pelin Kaya'ya taşla saldırdığını anlattı.

Olay yerindeki tanıklar genç kadına yardım etmek istese de saldırgan onları da engelleyerek çevresindekilere tehditler savurdu.

POLİS ŞOK TABANCASI İLE DURDURDU, GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

The Malta Independent gazetesi polisin kısa bir süre sonra olaya müdahale ettiğini ve saldırganı şok tabancası ile durdurduğunu yazdı. Ambulansla Mater Dei Hastanesi’ne kaldırılan Pelin Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve 30. yaş gününü kutladığı akşam hayatını kaybetti.

BU KARIŞTIĞI İLK OLAY DEĞİL

Kaza sonrası yapılan testlerde Camilleri’nin aşırı derecede alkol ve kokain aldığı tespit edildi. Toulouse doğumlu 33 yaşındaki saldırganın daha önce hırsızlık suçundan ceza aldığı ve şartlı olarak tahliye edildiği öğrenildi.

MaltaToday gazetesi Camilleri’nin Maltalı bir baba ile Fransız bir annenin oğlu olduğunu ve adamın 2007 yılından beri Malta'da kaldığını belirtirken Times of Malta gazetesi saldırganın bölgede kötü bir şöhrete sahip olduğunu yazdı. Mahalle sakinleri adamın sokakta genç kadınları taciz ettiğini ve yaşlı insanları darp ettiğini öne sürdü.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Pelin Kaya'nın İstanbul'da yaşayan ailesi aldıkları acı haberle yıkılırken genç kadının sosyal medyada paylaştığı son mesaj ortaya çıktı.

Kaya, 8 Ocak'ta Facebook'taki bir grup üzerinden ev arkadaşı aradığını duyurmuş ve "Merhaba. Bayan ev arkadaşı arıyorum. Gzira'da yaşıyorum. Dairede 2 yatak odası ve ortak banyo var. Şubat ayının ortalarında satışa sunulacak. İlgileniyorsanız lütfen benimle iletişime geçin" ifadelerini kullanmıştı.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Öte yandan genç kadının öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkilileri de katıldı. Hakim saldırganın kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Duruşma ile ilgili bilgi veren polis müfettişi Keith Zahra, "Bu basit bir Trafik kazası değil, kasten işlenmiş bir cinayet." ifadelerini kullandı. Polis saldırgan ve Pelin Kaya'nın birbirlerini tanımadığını açıkladı.

"YILBAŞINDA BURADAYDI İÇİME DOĞDU 'GİTME KIZIM' DEMİŞTİM"

Öte yandan Baba İsmet Kaya, " Olayı şöyle duydum, kızımın salı akşamı yaş günüydü. Akşam 8-10 saatleri arasında konuştum, doğum gününü kutladım. Görüntü konuştuk, ondan sonra, 'doğum gününü arkadaşlarımda kutlayacağız onların da selamı var' dedi.

'Tamam kızım doğum günün kutlu olsun' dedim. İnternetten çiçekler gönderdim, babalık görevimi yaptım. Sabah ablası odasında uyurken çığlıkla kalktı. Kabus görürdü genelde, annesi koştu. Kabus gördü zannettim. Orda Berivan diye bir arkadaşı var, ilk okuldan beri arkadaşlar. Orda kulağında telefon, 'Baba Pelin'i kaybettik' dedi. Aldım telefonu 'Berivan ne oldu?' dedim. Dedi ki, 'İsmet amca, Pelin'i kaybettik' dedi. 'Nasıl olur, inanmıyorum' dedim. 'Trafik kazası, araba çarptı Peline' dedi. " diye konuştu

"BUGÜN GELECEK KIZIM, DÖNECEK ÜLKESİNE"

"Dünya başıma yıkıldı" diyen baba Kaya, "Yapacak hiçbir şeyim yoktu orada. Gereken neyse, dayısı ile ablası gitti Malta'ya. Ben inanmadım internette resmi düşünceye kadar. Yalan dedim ama yalan olmadı. Bu bir cinayet ben öyle yorumluyorum. Oradaki halktan büyük tepkiler almış, onlara hepsine de, Malta halkına teşekkür ediyorum. Mahkeme çıkmış, mahkeme üst savcıya atmış. 100 sene ceza alsa ne olur, bir caniymiş zaten. Şartlı tahliye olmuş 10-15 gün önce. Kızıma kaldırımda vuruyor, evine gelirken. Benzin istasyonuna dalıyor.

Kafeye giriyor, oradan çıkıyor, kızıma doğru gidiyor. Sonra görevli iki polis yanına gidiyor, polislerin üzerine yürüyor. O adamlar polisler sağ olsun şoklu silahla müdahale ediyor. İki kişi zorla zapt ediyorlar. Kızımın bir an önce ülkesine dönmesini istedim, gerekli yerlere müracaat ettim. İşte bugün gelecek kızım, dönecek ülkesine. Bu bir cinayet, benim görüşüm bu. Gerekli cezayı alır İnşallah, tek temennim bu. Acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Yılbaşında buradaydı, içime doğmuştu 'Gitme kızım' demiştim ama o da ecelini orada buldu" şeklinde konuştu.

PELİN BİZİM GÖZBEBEĞİMİZDİ



Hürriyet'te yer alan habere göre; Pelin’in dayısı Aykan Ceylan ise şunları söyledi: “Pelin bizim ailenin en küçük, en güzel, en neşeli kızıydı. O yüzden tüm aile onun hayallerini gerçekleştirebilmesi için var gücüye çalıştı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Malta’ya dil eğitimi için geldi ve Malta’ya âşık oldu. Çok sevdiği Malta’yı bizim tüm tekliflerimizi reddederek seçti. Malta güvenilir bir yer ama Malta’da herkes güvenilir değil biliyoruz. Pelin bizim gözbebeğimizdi, onu bizden aldılar. 30 Ocak’ta ikinci duruşması olacak.”



DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLAMIŞTIK

Arkadaşları, öldürüldüğü gece Pelin’in doğum gününü kutlamak için bir pasta yaptırmıştı. Arkadaşları, o pastanın aynısından yaptırdı, Pelin’in anıldığı yere getirdi. Pastanın tek bir dilimi eksikti. Pastayla birlik ve beraberlik mesajı verildi. Pelin’in doğum gününü birlikte kutladığı arkadaşlarından Gamze Gökçe, ölümünden bir saat önce çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. fotoğrafta Pelin Kaya, üzerinde tek bir mum bulunan bir dilim doğum günü pastasıyla, arkadaşlarıyla birlikte mutluluk pozu vermişti.

Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği Üçüncü Kâtibi Sebile Kılıç da “Devletimizin ve büyükelçiliğimizin tüm imkânlarıyla aileye destek sunmaya, olayın takipçisi olmaya devam edeceğimizi yinelemek istiyoruz. Yargı süreci devam eden bu olayla ilgili Malta adaletine inancımız tamdır” diye konuştu.

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ İLE 5 BENZERLİK

Malta’da 30 yaşındaki içmimar Pelin Kaya, İstanbul’da 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz... İki kadın da tanımadıkları psikopatların kurbanı oldu. İki cinayet arasındaki benzerlikler dikkat çekici:

1-Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz de Pelin Kaya da ailelerinden uzaktaydı. Pelin’in ailesi İstanbul’da, Başak’ın ailesi ise Ankara’daydı.

2-Her ikisi de yaşıt sayılırdı.

3-Katilleriyle aralarında hiçbir bağ yoktu. Daha önce hiçbir araya gelmemişlerdi. Katiller kurbanlarını rastgele seçmişti.

4-İkisi de kaldırımda yürürken öldürüldü.

5-Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz genç kadına yardım etmek isteyenleri kılıçla tehdit etti, saldırdı. Pelin Kaya’yı öldüren Fransız asıllı Jeremie Camilleri de genç kadına otomobiliyle çarptıktan sonra taşla vurmaya başladı. Yardım etmek isteyenlere de taşla saldırdı. Katillerin çevredekilere saldırmaları her iki kadının da hastaneye geç ulaşmasına neden oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DHA’nın haberine göre; cenazesi İstanbul’a getirilen Pelin Kaya için bugün Esenkent Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Pelin Kaya'nın babası İsmet Kaya, annesi Çiçek Kaya, ablaları Derya ve Figen Kaya ile arkadaşları ve yakınları katıldı.

Basın mensuplarının sorusu üzerine kızının cinayete kurban gittiğini belirten İsmet Kaya, "Bir caninin arabasıyla bilerek çarparak katlettiğini düşünüyorum. Malta adaletine, Türk adaletine güveniyorum. Caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Kızıyla en son doğum gününden bir gün önce görüntülü konuştuklarını ifade eden acılı baba, " Bana 'seni çok seviyorum baba' dedi. Ona güller gönderdim ama güllerim soldu. Bu bir cani, en ağır sözleri söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Başka canlar yakmasın" dedi.

"PELİNLER GİTMESİN"

Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Çiçek Kaya ise "Bir anne yavrusunu kaybettiyse o anne ölüdür artık. Yavrum Malta'da bir cinayete gitti. Ama ben Malta'nın bütün halkına, devletine, konsolosuna şimdilik teşekkür ediyorum. Onlardan adaletin yerini bulmasını istiyorum. Türk halkı da benim çocuğumun yanında olsun, anneler yanmasın. Pelinler gitmesin, mimarlar yanmasın. Kalemler kırılmasın. Bir saat sonra alacaklar, bu anne nasıl dayansın? Türk adaletine de, Malta adaletine de yalvarıyorum, benim çocuğum katili ya öldürsünler, ya güzel bir ceza versinler, ya da bir anne olarak benim elime versinler. Benim çocuğum bir melekti, başarılı bir mimardı" diye konuştu.

Çiçek Kaya, "Bana bile bile doğum tarihini sordu. Ben de 18 Ocak akşam saat altıya çeyrek kala dedim. Sabah sekizde bana kara haberi geldi. 4 gündür ne arayan var, ne soran. Çok güzel hayalleri vardı ama bir cani bile bile cinayet işledi. Malta halkı bunun cinayet olduğunu bilsinler. Ceza versinler" dedi.

Çiçek Kaya, kızının tabutu başında "Benim yavrumu uçurdular, gülümü soldurdular, benim yavrumu anasından ayırdılar" diyerek ağladı.

"KEFALETLE SERBEST BIRAKILMAMASI İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Pelin Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan ise yeğeninin katlinin insanlık dışı bir olay olduğunu ve 30 Ocak'ta ikinci duruşmada delillerin inceleneceğini belirterek "Oradaki halk da çok büyük destek veriyor, korkuyorlar çünkü orada kefaletle serbest bırakılma ihtimali var. O nedenle onun kefaletle serbest bırakılmaması için bütün gücümüzle, avukatlarımızla savaşacağız. Artık bundan sonraki tek hedefimiz bu" dedi. Pelin Kaya'nın cenazesi kılınan öğle namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı'na defnedildi.