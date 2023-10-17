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Mali suç örgütlerine 56 ilde 'Kafes' operasyonu! Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kafes' operasyonları kapsamında 56 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

17.10.2023 - 09:43 |
Mali suç örgütlerine 56 ilde 'Kafes' operasyonu! Onlarca gözaltı var

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Kafes' operasyonları kapsamında mali suç örgütlerine yönelik çalışma yapıldığını duyurdu. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Eskişehir, Trabzon, İzmir ve İstanbul'un aralarında olduğu toplam 56 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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'Tefecilik', 'kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' ve 'parada sahtecilik' suçlarını işleyen 367 şüpheliye yönelik operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı. Operasyonlar halen devam ederken yapılan aramalarda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi.

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Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi. 

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