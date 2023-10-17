Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan darp edildi baygınlık geçirdi

Olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ayhan Koç ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat, Koç'a 24 saattir ulaşamadıklarını ve kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi.

Avukat Şahin Polat, şunları kaydetti:

"Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk. Bilgisi olan +905050157258 numaralı telefondan bize ulaşabilirler.

Koç'u olaydan sonra gören kardeşimiz ile konuştuk doğruladık, hayati tehlikesi olmadığı kanaatindeyiz, hastane kaydı yok. Emniyet araştırma yapıyor şu an. Umarım kısa zamanda ulaşırız."

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BENEKLİ AYHAN KİMDİR

Ayhan Koç, "Benekli Ayhan" olarak biliniyor. Ankara'daki köklü futbol kulüplerinden biri olan Ankaragücü'nün tutkulu bir taraftarı olan Ayhan Koç, Sivaslı bir ailede doğmuş olup, şu an Ankara'da yaşamını sürdürmektedir. 1980 doğumlu ve 41 yaşındadır. Ayrıca üç çocuk babasıdır.