Malazgirt’te hayvancılığa 50 milyonluk dev yatırım! Hizmete açıldı, günlük 30 ton kapasiteli...

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Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında, Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi’nde (TARMİSS) inşa edilen merkez, günlük 30 ton süt toplama kapasitesiyle hizmet verecek. Tesiste üreticilerden alınan sütler soğuk zincir sistemiyle muhafaza edilerek güvenli şekilde pazara ulaştırılacak. Açılış töreninde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş’un önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu belirterek, ilin yüzde 45’inin çayır ve meralardan oluştuğuna dikkat çekti. Malazgirt-Bulanık hattındaki geniş tarım arazilerine ve bölgenin hayvancılık potansiyeline değinen Çakır, Muş’ta önemli bir hayvan varlığı bulunmasına rağmen süt üretiminin yeterince ekonomik değere dönüştürülemediğini ifade etti. Muş’ta yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını hatırlatan Çakır, farklı alanlarda önemli projeler hayata geçirildiğini ancak süt toplama konusunda istenilen seviyeye ulaşılamadığını belirterek, yeni merkezin bu alanda önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. Çakır, süt toplama işinin zahmetli ve zor olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki süreçte istikrar ve kalitenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı da, Malazgirt Süt Toplama Merkezi’nin bölgenin üretim gücüne önemli katkılar sunacağını belirtti. Yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen tesisin günlük 30 ton kapasiteye sahip olduğunu aktaran Antalyalı, merkezin 6 kişiye doğrudan, 25 kişiye ise dolaylı istihdam sağlayacağını ifade etti. Antalyalı, başta Malazgirt Ziraat Odası üyeleri olmak üzere ilçedeki süt üreticilerinden düzenli süt temin edileceğini, toplanan sütün soğuk zincir sistemiyle taşınarak pazarlanmasının planlandığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise sütün kaliteli ve sağlıklı şekilde toplanması, uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve güvenilir bir pazarlama ağının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Gönç, merkezin faaliyete geçmesiyle üreticilerin sütlerini düzenli ve değerinde satabileceğini ifade ederek, yatırımın yalnızca fiziki bir tesis olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Gönç, merkezin Muş hayvancılığında önemli bir dönüşüm başlatabileceğine dikkat çekti.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da, projenin hayata geçirilmesinde Muş Valisi Avni Çakır’ın önemli desteklerinin bulunduğunu belirterek, merkezin ilçedeki süt üreticileri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Kılıç, "Allah’ın izniyle yarın sabahtan itibaren Malazgirt’i köy köy dolaşarak bütün sütü toplayacağız. Memleketimize, Sultan Alparslan’ın şehrine yakışacak bir proje. Gerçekten büyük bir iş başardık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Malazgirt Süt Toplama Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından üreticilerden alınan ilk sütler tesisin depolarına aktarıldı.

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Yaklaşık 50 milyon liralık yatırım, günlük 30 ton süt toplama kapasitesi ve oluşturacağı istihdamla Malazgirt’te hayvancılığın ekonomik değerini artırması bekleniyor.