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Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 42 tutuklama

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 124 şüpheliden 42'si tutuklandı.

29.03.2023 - 16:05 | | Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)
Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 42 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan binalarda tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı. İncelemeler doğrultusunda ilk etapta Malatya'da, haklarında gözaltı kararı verilen 138 kişiden 124'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı, diğer 82'si ise, 58'i adli kontrol şartıyla, olmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 14 şüphelinin de yakalanması için çalışma sürüyor. 

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