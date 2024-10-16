Malatya'da okullar yarÄ±n da tatil edildi

Merkez Ã¼ssÃ¼ Malatya'nÄ±n Kale ilÃ§esi olan bugÃ¼n saat 10.46'da meydana gelen 5.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem nedeniyle kentte eÄŸitim Ã¶ÄŸretime 1 gÃ¼n daha ara verildi. Konu ile ilgili Malatya ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada; "Ä°limiz genelinde Ã¶rgÃ¼n, yaygÄ±n ve Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ± dahil olmak Ã¼zere 17.10.2024 (PerÅŸembe) tarihinde eÄŸitim Ã¶ÄŸretime 1 gÃ¼n ara verilmiÅŸtir" denildi.