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Malatya'da köy korucusu kendi silahıyla kazara vuruldu!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvanlarını otlatan köy korucusu Mehmet Alabacak (30) tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

18.12.2024 - 16:54 | | Recep BAĞDAT/MALATYA, (DHA)
Malatya'da köy korucusu kendi silahıyla kazara vuruldu!

Olay, dün aksam saatlerinde ilçeye bağlı Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Köy korucusu olduğu öğrenilen Mehmet Alabacak, hayvanlarını otlatmak için mahalledeki yamaca çıktı. Daha sonra yamaçta silah sesi duyuldu. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, tüfeği kazara ateş alması sonucu vurulan Alabacak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alabacak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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