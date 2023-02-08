GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da korkutan artçı depremler!
ABONE OL

Malatya'da korkutan artçı depremler!

Deprem bölgesindeki Malatya'da önce 5.3 ardından 4.8 büyüklüğünde iki sarsıntı daha meydana geldi.

08.02.2023 - 14:57 |
Malatya'da korkutan artçı depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.11'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkez olmak üzere 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatyada korkutan artçı depremler

Sarsıntı yerin 3,08 kilometre altında kaydedildi.

Malatyada korkutan artçı depremler

5.3 büyüklüğündeki artçının hemen ardından saat 14.23'te 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Deprem yerin 9,74 kilometre derinliğinde kaydedildi.

 

GÜNCEL HABERLER

Depremzedeler için yaşam rotası: Antalya Valisi Yazıcı, operasyonun detaylarını anlattı

Depremzedeler için yaşam rotası: Antalya Valisi Yazıcı, operasyonun detaylarını anlattı

Malatya'da korkutan artçı depremler!

Malatya'da korkutan artçı depremler!

Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk

Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk