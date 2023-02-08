Malatya'da korkutan artçı depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.11'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkez olmak üzere 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Sarsıntı yerin 3,08 kilometre altında kaydedildi.





5.3 büyüklüğündeki artçının hemen ardından saat 14.23'te 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Deprem yerin 9,74 kilometre derinliğinde kaydedildi.