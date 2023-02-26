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Malatya'da binalar yıkıldı tarihi 'Beşkonaklar' dimdik ayakta!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin etkili olduğu Malatya'da, 'Beşkonaklar' olarak adlandırılan tarihi binalar dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalar ise tamamen yıkıldı veya hasar gördü.

26.02.2023 - 12:57 | | İsmail AKKAYA- Salih BÜYÜKSAMANCI- Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Malatya'da binalar yıkıldı tarihi 'Beşkonaklar' dimdik ayakta!
Malatya'da tarihi 'Beşkonaklar' dimdik ayakta, aynı sokaktaki diğer binalar yıkıldı
Malatya'da tarihi 'Beşkonaklar' dimdik ayakta, aynı sokaktaki diğer binalar yıkıldı
Malatya'da tarihi 'Beşkonaklar' dimdik ayakta, aynı sokaktaki diğer binalar yıkıldı
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Malatya'da etkili olan deprem nedeniyle 1500'ün üzerinde bina yıkıldı. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'ndeki 'Beşkonaklar' olarak bilinen yaklaşık 120 yıl önce Malatyalı Hacı Sait Efendi (Turfanda) tarafından yaptırılan binalar ise dimdik ayakta dururken, aynı sokaktaki bazı binalar ise yıkıldı veya hasar gördü. Saray Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır oturan Cumali Buzludağ, ''Tarihi binalar olduğu gibi duruyor, hiçbir şey yok. Diğer binalar ise yeni binalardı, bazıları yıkıldı. Fark bu demek ki'' dedi.

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‘Beşkonaklar’ yapıldığı dönemlerde ve daha sonra da kentin önde gelen ailelerinin oturmasıyla biliniyor, bugün müze olarak kullanılan, sanatsal etkinliklerin yapıldığı bina içerisinde kafe de yer alıyor.

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Malatya'da binalar yıkıldı tarihi 'Beşkonaklar' dimdik ayakta!

Malatya'da binalar yıkıldı tarihi 'Beşkonaklar' dimdik ayakta!