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Malatya'da atkısını hamur makinasına kaptıran işyeri sahibi boğularak can verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde şekerleme dükkanı işleten İsmail Özoğlu (59), atkısını hamur yoğurma makinesinin pervanesine kaptırması sonucu boğuldu.

13.01.2025 - 17:27 | | Recep BAĞDAT/MALATYA, (DHA)-
Malatya'da atkısını hamur makinasına kaptıran işyeri sahibi boğularak can verdi

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hacıderviş Mahallesi'nde meydana geldi. Şekerleme dükkanı işleten İsmail Özoğlu, hamur yoğurma makinesinin pervanesine atkısını kaptırdı.

Malatyada atkısını hamur makinasına kaptıran işyeri sahibi boğularak can verdi

Özoğlu, atkısının sıkıştırması sonucu boğuldu. Sesleri duyan komşu esnaf, hamur yoğurma makinesinin yanında hareketsiz olarak bulduğu Özoğlu için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İsmail Özoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özoğlu'nun cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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