Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkılmasına engel olmaya çalışan kadın intihar girişiminde bulundu

Olay, 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2023 depremlerinde ikamet ettiği 7 katlı ağır hasarlı binanın yıkım kararına ihtiraz eden apartman sakini bir kadın, çıktığı teras katın demir ayaklarına kendini iple bağlayarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ile UMKE ekipleri sevk edilirken bulvar tek yönlü trafiğe kapatıldı. İkna çabalarına olumsuz yanıt veren ve zaman zaman kendini aşağı sarkıtan kadın, daha sonra Asayiş Şube ekiplerince bulunduğu yerden alınarak önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.