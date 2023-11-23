Malatya'da peş peşe korkutan iki deprem!

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17:46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 km olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 17.46’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

4.7 İLE DE SALLANDI

Bu depremin ardından yine merkez üssü Battalgazi olan bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı, 4.7 olarak ölçüldü.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

MALATYA VALİSİ ERSİN YAZICI

Malatya Valisi Ersin Yazıcı CNN Türk'e bağlanarak yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Şu an için bize bildirilmiş bir can kaybı haberi yok. Yahut yıkım haberi yok. Bir çağrıda bulunmak isterim. Hasarlı binaları kullananlar oluyor. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 'Yüzeye yakın bir deprem olarak aktarıldı bize. Temennimiz şu ana kadar bize olumsuz bir şey intikal etmedi. İnşallah arkası da gelmez, temennimiz bu yönde. Şu an bir geri bildirim yok. Şu ana kadar bana ve bizim çağrı merkezlerimize gelen olumsuz bir durum söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

"ARTÇI BİR DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

CNN Türk'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu bilgileri aktardı: 2023 depremi olmadan önce Pötürge'den Batı'ya doğru bir gerilimin olduğunu söylemiştik. Ben bu depremin müstakil değil bir artçı deprem olduğunu düşünüyorum. Bu depremler hasarlı binalarda zarar yol açabilir.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜDER

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner yaptığı açıklamada, "Bir artçı deprem olarak düşünüyoruz. Şu an bize bir yıkım ya da can kaybı bilgisi ulaşmadı. Umarız da ulaşmaz. Bu tür artçıların şiddetleri biraz artınca yıkımlar da söz konusu oluyor.

Haberin Devamı