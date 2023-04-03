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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.04.2023 - 14:09 | | MALATYA, (DHA)
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 13.52'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 

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