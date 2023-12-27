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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

27.12.2023 - 11:08 |
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,69 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

YERLİKAYA: ANBEAN TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Malatya Doğanşehir’de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.

Gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Malatyada 4.3 büyüklüğünde deprem

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