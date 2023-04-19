Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 07.57'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
19.04.2023 - 08:43 |
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre saat 07.57'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve 8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2023
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Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-04-19
Saat:07:57:39 TSİ
Enlem:38.088 N
Boylam:37.86 E
Derinlik:8 km
Detay:https://t.co/0MTOcRf8Uw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi