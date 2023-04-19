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Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 07.57'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

19.04.2023 - 08:43 |
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre saat 07.57'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve 8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

 

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Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

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