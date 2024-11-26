Malatya'da 100 küçükbaş hayvan karda mahsur kalarak dondu
Malatya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeni ile 100 küçükbaş hayvan donarak telef oldu. Yetiştiriciler sağ kalan küçükbaş hayvanlarını kurtarmak için donma tehlikesi geçirdiklerini ifade ettiler.
26.11.2024 - 10:01 | | DHA
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde hayvan yetiştiricileri büyük zorluk yaşadı.
SAHİPLERİ DE DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Darende ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde dağda küçükbaş hayvan sürüsünde 100 koyun telef oldu. Besiciler sürüden geriye kalan koyunları kurtarmak için donma tehlikesi geçirdi. Yetiştiriciler uzun uğraşlar sonucunda kalan koyunlarını güvenli alana taşıyarak donarak telef olmalarını önledi.