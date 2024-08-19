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Malatya yine depremle sarsıldı! Malatya son dakika deprem mi oldu? 19 Ağustos Malatya depremi kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

Malatya son dakika deprem! 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü Malatya'da deprem oldu. Saat 12:02'da merkez üssü Akçadağ olan sarsıntı paniğe neden oldu. Peki bugün Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? Detaylar haberimizde.

19.08.2024 - 12:16 |
Malatya yine depremle sarsıldı! Malatya son dakika deprem mi oldu? 19 Ağustos Malatya depremi kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

Malatya deprem mi oldu? 19 Ağustos 2024 Malatya'da deprem mi meydana geldi sorusunun yanıtı merak ediliyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre merkez üssü Akçadağ olan bir deprem meydana geldi..

MALATYA SON DAKİKA DEPREM!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 12:02'de merkez üssü Akçadağ olan bir deprem meydana geldi. Yerin 10.30 km altında meydana gelen sarsıntı vatandaşlar tarafından da hissedildi.

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