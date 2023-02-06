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Malatya Valiliği'nden içme suyu uyarısı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremin büyük oranda etkilediği Malatya’da valilik tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir açıklamaya kadar vatandaşların şebeke suyunu içmemeleri gerektiği bildirildi.

06.02.2023 - 13:31 | | İHA
Malatya Valiliği'nden içme suyu uyarısı

Malatya’da Valiliği tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaj’tan içme suyu alan vatandaşlarımız ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemeleri gerekmektedir” denildi.

Valilik tarafından yapılan başka bir açıklamada da, “Deprem nedeniyle ikametlerinden çıkan vatandaşlarımız, öğrenci yurtları, okullar, gençlik spor tesisleri, belediyelerimizin sosyal tesisler ve kurulan çadırlarda barınma ihtiyaçlarını giderebilirler’ ifadelerine yer verildi.

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