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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 10 milyon lira olan metemfetamin toprağın altından çıktı

Malatya'da merkezli soruşturma kapsamında İstanbul'daki bir adreste yapılan aramada, toprağa gömülü, piyasa değeri 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

08.10.2024 - 16:38 | | MALATYA, (DHA)
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan S.M.M.G.'nin İstanbul'daki adresinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 10 milyon lira olan metemfetamin toprağın altından çıktı

Malatya merkezli soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. S.M.M.G.'nin Büyükçekmece'deki adresinde arama yapıldı.

Evde herhangi bir suç unsuru bulamayan ekipler, bahçede yaptığı kazıda toprağa gömülü, piyasa değeri 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 10 milyon lira olan metemfetamin toprağın altından çıktı

Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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