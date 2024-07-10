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Malatya gece yarısı sallandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 7.69 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10.07.2024 - 00:51 |
Malatya gece yarısı sallandı

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.69 kilometre olarak kaydedildi.

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