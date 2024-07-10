Malatya gece yarısı sallandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 7.69 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10.07.2024 - 00:51 |
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.69 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 9, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-07-10
Saat:00:41:03 TSİ
Enlem:38.24222 N
Boylam:38.12056 E
Derinlik:7.69 km
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