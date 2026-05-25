Malatya-Adıyaman kara yolunda hafif ticari araç dereye uçtu

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 33 CVJ 53 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu.

Kazada sürücü yaralanırken, bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.