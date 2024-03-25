Mahzen-19 operasyonunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elebaşılığını Barış Boyun'un (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren 'Mahzen-19' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu elebaşı Barış Boyun'un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürme, silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 1 adet lav silahı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 74 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 15 adet tabanca fişeği, 31 adet pompalı tüfek kartuşu, 3 adet kar maskesi ve 2 adet çalıntı plakasız motosiklete el konuldu. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi. (DHA)

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